Bagheria: a Natale si regalano soldini. GoMad, per l’organizzazione del “polo musicale della Sicilia Occidentale” riceve un pacco dono di 17 mila euro con gli auguri dei bagheresi.

Non ci sono soldi per manutenzioni ordinarie, però il Comune di Bagheria li trova per le associazioni vicine a cui non sono bastati servizi pubblicitari oltre ogni “ragionevole dubbio”, ne tutti gli altri servizi gratuiti a fronte di un ritorno di immagine che nessun dato ad oggi può corroborare.

La vicenda dei patrocini onerosi concessi da questo comune nei confronti di aziende private, sta assumendo connotati al limite dello scandaloso. Per quanto sia una pratica legale, bisogna ancora una volta eccepire i contorni del patrocinio e le opportunità. Ogni spesa del Comune deve avere giustificazione e quella in termini di patrocinio presso privati deve rispettare forme di congruenza a prova di Corte dei Conti.

L’ulteriore elargizione di 17 mila euro avvenuta con una delibera della Giunta Comunale, del 14 dicembre scorso, all’associazione GoMad che ha organizzato i concerti estivi a Bagheria, con la giustificazione che “l’associazione organizzatrice non è riuscita a ristorare pienamente” ci pare veramente improponibile. In prima istanza ogni attività commerciale che venda un bene o offra servizi, deve prevedere una percentuale di rischio di impresa, ma perché deve assumersene l’onere il cittadino bagherese? Se gli incassi fossero stati grassi li avrebbero divisi coi cittadini? Gli diamo i soldini in cambio dei grandi benefici che questa città ha avuto in termini di immagine e di ritorno economico. Ma quale ritorno economico ha avuto la città, se non lo hanno avuto neanche loro organizzatori, tanto che dobbiamo ristorarli???

Ma tutti i proclami sull’immenso successo degli eventi, li hanno dimenticati? O l’uno o l’altro, o immenso successo o stagione fallimentare perché nonostante i ticket venduti non si è guadagnato abbastanza. La cosa comporta anche valutazioni sulla bontà di questa collaborazione con un associazione che potrebbe, come dimostrerebbero le dichiarazioni contenute nelle delibera, non essere all’altezza.

Non deve sfuggire un altro particolare. Tutti i concerti tranne quello di Fiorella Mannoia si sono tenuti al Piccolo Parco Urbano all’interno del quale vi è un chiosco gestito dal “Bitta” che immaginiamo abbia monopolizzato i consumi degli spettatori, di fatto togliendo anche questo ritorno al resto del territorio. Per il concerto della Mannoia, peggio che andar di notte: si sono praticamente imposte formule ad esercizi commerciali in zona che hanno lamentato severe perdite più che incremento di incassi.

Ma la cosa grave è la modalità con cui questi fondi sono stati reperiti. Leggendo la delibera di giunta pare evidente l’escamotage che genererebbe un illecito contabile che andrebbe attenzionato alla Corte dei Conti, ma che come al solito passerà in sordina e nel silenzio di tutti. Si è evitato il necessario confronto con il Consiglio Comunale, che avrebbe dovuto approvare un debito fuori bilancio, evidentemente proprio per non incorrere nell’intervento (che con la corretta procedura dell’aula consiliare, sarebbe stato automatico) del citato organo di controllo, stante l’indisponibilità di fondi sufficienti, alla spesa.

Di quanti pali della luce si poteva fare la giusta manutenzione, o quanti alberi si potevano curare, o ancora quanto parte di stipendio di un assistente sociale, o quante altre telecamere ecc ecc con 17 mila euro, elargite senza alcun “ragionevole”motivo?

Ma davvero

Bagheria non è un comune per tutti.

