Incidente mortale a Bagheria. Muore il giovane Andrea

La vigilia di Pasqua, funestata dalla morte di Andrea Santalucia in uno scontro tra il suo scooter e un’auto in via Filippo Buttitta.

Ieri sera, mentre nelle chiese le campane suonavano per annunciare la Resurrezione di Gesù, in via Filippo Buttitta, la tangenziale Ovest dello svincolo autostradale, un giovane 23enne Andrea Santalucia è morto a seguito di un tragico incidente stradale.

L’impatto tra una Lancia Y (sembra guidata da una donna che si è fermata) e la Honda Sh di Santalucia si è verificato all’incrocio con via Buonarroti ed è stato stato violento, anche se la dinamica deve essere ancora chiarita dai carabinieri di Bagheria intervenuti per i rilievi.

Le condizioni del motociclista sono apparse subito molto gravi e il giovane è stato condotto con un’ambulanza del 118 al Civico, dove il giovane centauro è deceduto.

Sulla dinamica indagano i Carabinieri.

