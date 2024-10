Pubblicazione del libro d’arte: L’elogio dell’imperfezione- Sulla pittura di Nuccio Squillaci

Il Centro d’Arte e Cultura “Piero Montana” nel suo programma include oltre a mostre sull’arte contemporanea e manifestazioni culturali inerenti agli interessi del Centro anche la pubblicazione di scritti su artisti, che per la qualità delle loro opere, vengono attenzionati ad un pubblico anche più vasto di quello dei soli addetti ai lavori.

Tra questi artisti il Centro Montana con la pubblicazione oggi di questo saggio “Sulla pittura di Nuccio Squillaci” segnala l’opera di un pittore, che innamorato della materia, come ogni vero amante viene a trasfigurare l’oggetto del suo amore.

Squillaci é un maestro della pittura, che certo risente dell’influenza dell’Informale, ma grazie al suo amore per la materia pittorica, nella realizzazione dei suoi dipinti la trascende, liberandola dalla legge di gravità, svolgendo pertanto in essi, come ogni vero artista, un compito alchemico e metafisico: la trasmutazione della materia in Spirito ossia in luce trascendente.

Il volumetto “L’elogio dell’imperfezione- Sulla pittura di Nuccio Squillaci” sarà distribuito al pubblico gratuitamente fino ad esaurimento giorno 19 ottobre in occasione della presentazione del nuovo libro di Piero Montana “Dall’Inespressionismo all’Arte bionica Appunti di una visione ateologica dell’arte contemporanea”, che sarà fatta dal critico d’arte Giovanna Cavarretta e dal professore Tommaso Romano.

Per ulteriori informazioni telefonare al 3886416109

CENTRO D’ARTE E CULTURA “PIERO MONTANA”

BAGHERIA- VIA B. MATTARELLA N 64

Email: montana.piero@libero.it

