Prima edizione del Mirab Fest: un grande successo

Grande Successo ha arriso la prima edizione del Mirab Fest che si è svolta domenica 15 settembre al teatro di villa Butera, alla presenza di un centinaio di persone. Alla ribalta il dottor Lou Trapani e i suoi studenti della Mirab che hanno dato vita al festival della formazione Mirab, appunto.

La Mirab school è una scuola di formazione per il potenziamento dell’autostima, del successo e dell’autorealizzazione diretta dal Trapani, talento nostrano, laureato in Psicologia clinica con una formazione specialistica in Neuroscienze, Mindset e Nutraceutica.

Sul palco ai sono susseguiti numerosi studenti Mirab intervenuti, non solo dalla città ma da ogni parte d’Italia, dal Molise, dalla Campania, dalla Lombardia, i quali hanno testimoniato la loro crescita tramite la pratica delle tecniche Mirab. In una delle foto Trapani con i tutor della sua scuola: Anna Carafa, Sara Cetty, Simona Cutrupi, Tony Di Cara, gli studenti élite e quelli di livello avanzato.

Al festival erano inoltre presenti due criminologi e sociologi forensi di fama nazionale quali il professore Andrea Torcivia, presidente dell’ANS (Associazione nazionale sociologi) e il dottor Giuseppe Giocaliero, dirigente nazionale superiore della Guardia Agroforestale italiana.Sono inoltre intervenuti l’avvocato Barbara Mistretta, presidente del Rotary Club di Bagheria, il dottor Ezio Di Liberto e l’avvocato Andrea Santalucia i quali, come ha affermato Trapani,” hanno dato grande lustro e sostanza all’evento”.Erano presenti anche il dirigente della scuola elementare Girgenti, Nicasio Sampognaro, il quale ha sottolineato quanto sia fondamentale per la scuola del futuro la formazione e la figura del mentore.

Tante le emozioni vissute, tanto successo e tanto valore in questa prima edizione del festival.Fra gli studenti Mirab persone di tutte le età, da Melissa Aiello di 11 anni ai 60/70enni fino ad un 80enne, i quali sotto la bandiera della crescita, dell’autostima e dell’autorealizzazione, ogni giorno si impegnano per far emergere la loro parte migliore, per lottare contro le minacce di questa società, divenuta troppo digitale, e per diffondere un messaggio di speranza.

La Mirab School del dottor Lou Trapani accetta studenti di qualunque età, come abbiamo visto, che mirino ad una crescita personale, intendano realizzarsi seguendo le neuroscienze, la nutraceutica e il potenziamento mentale e fisico.Trapani lancia un appello a chi intenda godersi la diretta dell’evento di domenica scorsa. “Basta aggiungere il mio nome ai vostri amici di Facebook e vivrete anche voi la magia del Mirab Fest”.

Giuseppe Fumia