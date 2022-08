Antonio Belvedere candidato alle regionali per la lista Cento passi per la Sicilia

La candidatura è la naturale prosecuzione del lavoro iniziato nel 2019 con le elezioni comunali.

Intorno ad Antonio Belvedere – professore, ricercatore e architetto bagherese – si è aggregato un gruppo di cittadini animati da una forte passione civica, che lui ha saputo tenere unito e nel quale si è sempre impegnato in prima persona. Come gruppo attivo in molti campi – cultura, associazionismo, sindacato, sociale – i Cento passi per la Sicilia sono fieri di presentare questa candidatura e di sostenerla.

“Quando mi chiedono come immagino io la Sicilia, cosa voglio io, la risposta non decolla verso i cieli infiniti della retorica patriottica ma resta con i piedi per terra, nella polvere di queste strade, nella solitudine di queste ferrovie, nella consapevolezza che la Sicilia va liberata anzitutto dalle proprie rassegnazioni. Rispondo che non ho voglia di inaugurare cantieri morti e treni veloci di cartapesta. Che governare vuol dire scegliere. Il ponte o una ferrovia finalmente elettrificata? Aprire nuovi cantieri o chiudere quelli che ci portiamo dietro da trent’anni? Fingere d’aver soppresso le provincie (come s’inventò il funambolico Crocetta) o ricominciare a manutenere decorosamente i 25mila km di viabilità secondaria, quella che calpestano ogni mattina decine di migliaia di pendolari? Spiego, propongo, sfido, scuoto. È l’ultimo miglio …del mio racconto politico di questa Sicilia. Un racconto che dura da trent’anni. Almeno non avrò il rimpianto di non aver speso, fino alla fine, parole di verità, mai di cortesia. L’unico autentico atto d’amore che si deve a questa terra.” (Claudio Fava )

