Botta e risposta tra Assostampa ed il Sindaco di Ficarazzi per la nomina del portavoce.

Il Sindaco Giovanni Giallombardo qualche giorno fa ha nominato Vincenzo Tribuna, già Presidente de Consiglio Comunale ed ex assessore, portavoce dell’amministrazione comunale. L’Asso stampa ha inviato una nota dove esprimeva perplessità sulla nomina di un portavoce del Sindaco a titolo gratuito e chiedeva a Giallombardo di ritirare in autotutela la nomina.

La risposta del Sindaco di Ficarazzi non si è fatta attendere, ribadendo la legittimità dell’atto e rimandando al mittente i dubbi di legittimità sollevati da Assostampa.

Riportiamo integralmente i due comunicati.

“Se il sindaco di Ficarazzi, neo eletto nella lista civica ‘Cambia Ficarazzi’, esprime questo cambiamento in violazione di legge non è un buon inizio per la sua amministrazione. Eppure la direttiva Zambuto, sull’informazione e comunicazione negli enti locali emanata solo lo scorso 19 maggio dall’Assessorato regionale alle Autonomie locali, regola in maniera puntuale il settore”.

È quanto dichiarano Giuseppe Rizzuto, segretario provinciale di Assostampa Palermo e Vito Orlando, presidente regionale del Gruppo Uffici Stampa, dopo che il primo cittadino Giovanni Giallombardo, con la determina sindacale n. 9 dell’8 luglio u.s., ha nominato come portavoce del sindaco Vincenzo Francesco Paolo Tribuna, già assessore e consigliere comunale, con incarico a titolo gratuito.

Nella direttiva Zambuto infatti “l’ufficio stampa viene previsto nei comuni superiori a 10 mila abitanti, e il portavoce del sindaco in quelli superiori a 30 mila, favorendo, in via prioritaria, l’istituzione degli uffici stampa”, e il Comune di Ficarazzi conta circa 12 mila abitanti.

“Viene conferito a titolo gratuito – aggiungono Rizzuto e Orlando – quando la legge 150/2000 prevede esplicitamente un’indennità per tale ruolo, ma soprattutto nella determina vengono richiesti per l’incarico tutta una serie di compiti propri dell’ufficio stampa di un ente e non del portavoce, come “gestire le informazioni istituzionali in relazione ai mezzi di comunicazione web”, e “l’informazione della sfera delle decisioni politiche derivanti dagli atti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale”, attività per i quali la norma prevede espressamente l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti”.

La divulgazione da parte di un ente pubblico, di comunicati stampa anonimi, ovvero privi della firma del loro redattore, o siglati da un non giornalista, configurerebbe inoltre il reato di esercizio abusivo della professione, di cui all’art. 348 codice pen., qualora l’estensore non sia iscritto all’Ordine.

Per tutta questa serie di motivi, chiedono Orlando e Rizzuto, il sindaco Giallombardo ritiri in autotutela il provvedimento. Assostampa è comunque disponibile a supportare l’Amministrazione di Ficarazzi (vedi PEC inviata il 21/10/2020) e tutti gli altri Comuni che volessero istituire l’ufficio stampa nel rispetto delle norme.

Vito Orlando, presidente regionale del Gruppo Uffici Stampa

Giuseppe Rizzuto, segretario provinciale di Assostampa

La risposta del Sindaco Giovanni Giallombardo:

In replica alle dichiarazioni pubblicate in merito alla Determinazione di nomina del portavoce del Sindaco, si ribadisce la legittimità del provvedimento adottato, in quanto conforme alla disciplina nazionale di cui all’art. 7 della Legge n. 150/2000, nel testo recepito in Sicilia con L. R. n. 2/2002, art.127, che, rappresenta, ad oggi, il caposaldo normativo della comunicazione pubblica.

Infatti, in base alla suddetta disposizione, la figura del portavoce, è facoltativa e può essere anche esterna all’amministrazione. Si occupa delle attività di informazione, ma a differenza dell’ufficio stampa, è un collaboratore diretto dell’organo di vertice dell’amministrazione, di cui segue i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Va specificato inoltre che per ricoprire il ruolo di portavoce non è previsto alcun percorso di formazione, né specifici requisiti professionali.

La norma non richiede l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti.

Posto quanto sopra, si rappresenta che con il provvedimento adottato, l’intendimento di Questa Amministrazione è e resta quello di avvalersi di un strumento indispensabile per sviluppare la sua relazione con i cittadini, potenziare e armonizzare i flussi di informazioni e realizzare, mediante gli organi di stampa, una informazione trasparente ed esauriente sull’attuazione del programma politico del Sindaco, proprio in puntuale applicazione delle finalità contenute nella Circolare Regionale n. 22 del 19/05/2022, nota come “Direttiva Zambuto”, la quale, per inciso, prevede che “Per consentire il pieno raggiungimento di questi obiettivi, le amministrazioni locali devono: a) dare avvio e sviluppo alle strutture deputate alla realizzazione delle attività di informazione, portavoce e ufficio stampa, e di comunicazione, ufficio per le relazioni con il pubblico”.

La scelta, condivisa dal soggetto nominato, in ordine alla gratuità dell’incarico è stata, ovviamente, ispirata da esigenze di contenimento della spesa pubblica e dalla ferma volontà di non gravare sulle casse comunali, ancor più in questo particolare momento storico per il Comune di Ficarazzi.

Si sottolinea, inoltre, che la normativa sopra richiamata non stabilisce alcun limite di entità demografica ai fini dell’istituzione delle figure ivi disciplinate.

Infine, in merito alle competenze assegnate non può essere messo in alcun modo in discussione che, in base alla normativa vigente il Portavoce, unitamente all’Ufficio stampa ed all’URP, sia uno dei protagonisti della informazione istituzionale, cioè uno degli strumenti con i quali si mira a realizzare le finalità di cui all’art. 1 della più volte citata legge 150/2000, sia pure con riferimento alle scelte e agli interventi di natura politico-istituzionale, attuativi del programma politico dell’Amministrazione, mediante gli organi di informazione.

Infine, in linea con i contenuti della Circolare n. 22/2022, questa Amministrazione ritiene di aver contribuito, con il provvedimento di nomina adottato, al perseguimento delle finalità alla stessa Circolare sottese, favorendo la trasparenza che, oltre ad essere un prezioso mezzo di prevenzione della corruzione, è anche una formidabile leva della partecipazione civica. Questa Amministrazione rimane disponibile al confronto serio ed equilibrato nelle sedi opportune, con espressa riserva, tuttavia, di adire le vie legali a tutela della propria immagine.

Il Sindaco

Avv. Giovanni Giallombardo

