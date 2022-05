Ficarazzi Elezioni 12 giugno: Ecco chi sono tutti i candidati

Uno degli argomenti che più sta tenendo banco durante la campagna elettorale per le elezioni comunali di Ficarazzi è quello della novità e della capacità amministrativa che ciascuna delle due compagini rappresenta in prospettiva della futura amministrazione. Noi di Ficarazzi Blog, in base ai dati in nostro possesso, abbiamo esaminato le candidature in giunta e in consiglio comunale dei due candidati a Sindaco, Pino Cannizzaro e Giovanni Giallombardo, nel modo più oggettivo possibile, in modo che ciascun elettore possa farsi un’idea personale ed avere un quadro completo delle due proposte. Per ciascun candidato sarà indicato il suo percorso politico ed eventuali collegamenti con il mondo della politica di Ficarazzi. In caso di dati mancanti o non corretti, siamo disponibili ad effettuare le dovute modifiche.

Candidato a Sindaco

Dott. Pino Cannizzaro Medico chirurgo lavora al Policlinico di Palermo. E’ stato prima consigliere comunale e assessore e poi sindaco dal 2001 al 2012. Candidato Sindaco nel 2017, consigliere fino ad oggi. Capogruppo in consiglio comunale

Candidato a Sindaco

Avv. Giovanni Giallombardo, libero professionista avvocato, ha rivestito il ruolo di assessore durante il primo mandato del sindaco Paolo Martorana dal 2012 al 2016. E’ stato designato assessore nella lista di Pino Cannizzaro per le elezioni del 2017.

Assessori designati dal candidato Pino Cannizzaro

Dott. Francesco Giangrasso, Designato VICESINDACO Medico Specialista in Ortopedia e Traumatologia Dirigente Medico Presso l’Ospedale Gemelli- Giglio di Cefalù. Già candidato al consiglio comunale nel 1997

Gioacchino Corrao, già Vice Segretario Nazionale Settore Appalti delle Ferrovie dello Stato. Assessore in carica con il sindaco Paolo Martorana

Marinella Curvato, è stata Consigliere Comunale a partire dal 2001 ed ha ricoperto l’incarico di vice presidente del Consiglio. Assessore sia con il sindaco Pino Cannizzaro, sia con il sindaco Paolo Martorana.

Salvatore Licciardi, dipendente di Gruppo all’Assemblea Regionale Siciliana. E’ stato consigliere comunale e assessore vice sindaco con Pino Cannizzaro e con Paolo Martorana. E’ stato per due consiliature Consigliere Provinciale nel 2003 e nel 2008.

D.ssa Giusi Martorana, Libera Professionista Odontoiatra, E’ stata eletta al Consiglio Comunale nel 2017 e attualmente ricopre la carica di Vice Presidente del Consiglio. E’ moglie del Prof. Gino Macchiarella, candidato sindaco nel 1997 e cognata dell’Avv. Salvo Priola, già consigliere comunale, assessore e consigliere provinciale e consulente del comune a titolo oneroso

Assessori designati dal candidato Giovanni Giallombardo

Marilin Blando, Titolare di Attività Commerciale. Ha ricoperto il ruolo di Vice Coordinatore della Protezione Civile di Ficarazzi ed è stata responsabile emergenza Covid durante la pandemia. Mai Candidata Prima. E’ moglie di Vincenzo Tribuna, Consigliere Comunale dal 2007; vice presidente del Consiglio comunale con il sindaco Pino Cannizzaro. Assessore e Vicesindaco con il sindaco Paolo Martorana, attualmente Presidente del Consiglio Comunale eletto dalla maggioranza che sosteneva Paolo Martorana.

Biagio Saverino, Assistente amministrativo. Esperto a titolo oneroso con Pino Cannizzaro nel 2007. Candidato consigliere con la lista di Gioacchino Trizzino nel 2012.

Assessore con delega ai servizi cimiteriali e politiche sociali e delega al Bilancio con il sindaco Paolo Martorana.

Prof. Giuseppe Lanza, Docente alla Facoltà di Economia dell’Università di Messina. E’ stato Consigliere Comunale nel 2007 e poi è stato eletto nel 2012 nella lista del Sindaco Paolo Martorana.

Candidati al Consiglio Comunale con Pino Cannizzaro

Bertuccio Ducezio Gaetano, Impiegato presso Operazioni Servizi Portuale Porto di Palermo Mai Candidato Prima

Bisconti Salvatore, Dipendente presso Agenzia delle Entrate. E’ stato Consigliere Comunale ed è stato Assessore e Vicesindaco sia con il sindaco Pino Cannizzaro, sia con il sindaco Paolo Martorana. Attualmente è Vicesindaco. Candidato sindaco nel 2012. E’ stato candidato Sindaco.

Dott. Cacciatore Alessandro, Tecnico di Radiologia Medica presso l’Ospedale La Maddalena di Palermo. Mai Candidato Prima

D.ssa Cascio Rosanna, Medico Chirurgo Specialista in Pediatria. Consigliere Comunale eletta nel 2017 con la lista di Pino Cannizzaro. Moglie del Dott. Paolo Cecchini già Consigliere Comunale

Contrò Mario, consigliere comunale e assessore con Pino Cannizzaro, consigliere comunale con Paolo Martorana eletto nel 2012.

Curvato Marinella, Consigliere Comunale a partire dal 2001 ed ha ricoperto l’incarico di Assessore sia con il sindaco Pino Cannizzaro, sia con il sindaco Paolo Martorana.

Guglielmo Fabiana, Studentessa Universitaria Facoltà di Giurisprudenza. Mai Candidata Prima

Lombardo Alessandro, Sottoufficiale dell’Esercito Italiano. Mai Candidato Prima

D.ssa Martorana Giusi Libera Professionista Odontoiatra. E’ stata eletta al Consiglio Comunale nel 2017, attualmente ricopre la carica di Vice Presidente del Consiglio. E’ moglie del Prof. Gino Macchiarella, candidato sindaco nel 1997 e cognata dell’Avv. Salvo Priola, già consigliere comunale, assessore e consigliere provinciale.

Avv. Martorana Paolo, Libero Professionista Avvocato. Consigliere Comunale e Assessore con la lista del Sindaco Pino Cannizzaro dal 2001 al 2011. Sindaco del Comune di Ficarazzi dal 2012 ed attualmente in carica

D.ssa Monti Anna Maria, Ufficiale di Anagrafe al Comune di Limbiate, laureata in Lingue e Letteratura Straniera, in Consulenza del Lavoro e in Giurisprudenza. Candidata nel 2017 con la lista del candidato Pietro Rammacca

Nangano Sandro, Dirigente Aziendale Settore Editoriale e Digitale. Mai Candidato Prima

Avv. Nicotra Alessandro, Libero Professionista Avvocato. Presidente del Consiglio d’Istituto presso l’Istituto Comprensivo Livatino di Ficarazzi Mai Candidato Prima

D.ssa Prestigiacomo Rita, Psicologa Clinica Specializzata in Disturbi dello Sviluppo e del Comportamento Mai Candidata Prima

Russo Pietro Paolo, Graduato dell’Esercito Italiano. Componente del Consiglio di Istituto presso l’Istituto Comprensivo Livatino di Ficarazzi. Già candidato nel 2017 con la lista del candidato Pietro Rammacca

Savoca Antonino, Operatore Security presso l’Aeroporto di Palermo. Mai Candidato Prima

Candidati al Consiglio Comunale con Giovanni Giallombardo

Blando Marilyn, Titolare di attività commerciale. Mai Candidata Prima. E’ moglie di Vincenzo Tribuna, Consigliere Comunale dal 2007; vice presidente del Consiglio comunale con il sindaco Pino Cannizzaro. Assessore e Vicesindaco con il sindaco Paolo Martorana, attualmente Presidente del Consiglio Comunale eletto dalla maggioranza che sosteneva Paolo Martorana.

Cannizzaro Salvatore, imprenditore. Già Candidato al Consiglio Comunale nel 1997…

Ceruso Cesare, pensionato. Già assessore e Consigliere Comunale. Candidato con Pino Cannizzaro Sindaco nel 2007. Candidato con Paolo Martorana nel 2012…

Cicala Elena, Agente Immobiliare. Consigliere Comunale in carica dal 2017, eletta nella lista di Paolo Martorana…

Di Noto Oriana, Mai Candidata Prima. Cognata di Giuseppe Bellanca, consigliere comunale dal 2001 al 2007 eletto nella lista di Pino Cannizzaro

Domino Piero, impiegato. Consigliere Comunale dal 2001 al 2012 eletto nelle liste del sindaco Pino Cannizzaro, dal 2012 al 2017 nella lista del sindaco Paolo Martorana e dal 2017 al 2022 nuovamente nella lista di Pino Cannizzaro

Fontana Salvatore, impiegato, Consigliere Comunale in carica, eletto dal 2012 entrambe le volte nella lista di Paolo Martorana

Giustino Mariangela, Candidata al Consiglio Comunale nel 2012 e nel 2017 nella lista di Paolo Martorana…

Lo Cascio Enzo, Vice Direttore Servizi Amministrativi. Consigliere Comunale dal 2001 al 2012 eletto nelle liste del sindaco Pino Cannizzaro, dal 2012 al 2017 nella lista del sindaco Paolo Martorana e dal 2017 al 2022 nuovamente nella lista di Pino Cannizzaro

Lo Cascio Marco, Graduato dell’Esercito Italiano. Consigliere Comunale dal 2012, eletto nelle liste di Paolo Martorana; figlio di Piero Lo Cascio, già consigliere comunale dal 1988, nonché assessore con il sindaco Pino Cannizzaro e Presidente del Consiglio Comunale, eletto dalla maggioranza di Pino Cannizzaro.

Martorana Gioacchino, Titolare di CAF. Consigliere Comunale eletto nel 2007, e successivamente nel 2012 e 2017 nella lista di Paolo Martorana

Dott. Martorana Marco, Titolare di Caf. Consigliere Comunale nel 2007 e candidato nel 2017 con la lista di Pino Cannizzaro. Assessore con il Sindaco Cannizzaro e con il Sindaco Martorana nel 2019 con il sindaco Paolo Martorana…

Monti Marianna, Consigliere Comunale dal 2017, eletta nella lista di Paolo Martorana…

D.ssa Morici Maria Luisa, Docente di Italiano in Scuole per Stranieri. Già Assessore con il Sindaco Pino Cannizzaro. Figlia di Stefano Morici, già candidato al consiglio comunale nel 1983 e Consigliere Comunale dal 1997, e successivamente rieletto nelle liste dei Sindaci Pino Cannizzaro e Paolo Martorana.

Rammacca Salvatore, Dipendente della Regione Siciliana. Consigliere Comunale Assessore con il Sindaco Pino Cannizzaro e con il Sindaco Paolo Martorana

Dott. Talluto Giuseppe, Laureato in Scienze Politiche. Mai Candidato Prima. Marito di Clemente Natalie, candidata nel 2017 nella lista di Pino Cannizzaro.

Carmelo Pantano per FicarazziBlog.it

