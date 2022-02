Fondo per la progettazione territoriale: alla Provincia di Palermo oltre 3,6 milioni di euro, manca Bagheria

E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM che prevede la ripartizione delle risorse del Fondo per la progettazione territoriale.

Il Fondo, con una dotazione complessiva pari a 161.515.175 euro, è finalizzato al rilancio e all’accelerazione del processo di progettazione nei comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne.

Gli enti beneficiari delle risorse potranno utilizzare le somme loro assegnate entro 6 mesi dalla pubblicazione del DPCM, per indire concorsi ai quali invitare ingegneri, architetti o progettisti al fine di acquisire progetti in ambito urbanistico e di innovazione sociale.

L’obiettivo è quello di prepararsi al meglio per partecipare ai bandi finanziati con le risorse del PNRR, dei Fondi strutturali europei e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Ecco l’elenco degli Enti beneficiari della Provincia di Palermo:

Città Metropolitana di Palermo 1 milione

Comune di Alia 23.966,44

Comune di Alimena 23.966,44

Comune di Aliminusa 23.966,44

Comune di Altavilla Milicia 23.966,44

Comune di Altofonte 50.678,33

Comune di Balestrate 20.940,89

Comune di Baucina 23.966,44

Comune di Belmonte Mezzagno 75.170,81

Comune di Bisacquino 23.966,44

Comune di Blufi 17.070,06

Comune di Bolognetta 20.940,89

Comune di Bompietro 23.966,44

Comune di Borgetto 50.678,33

Comune di Caccamo 50.678,33

Comune di Caltavuturo 23.966,44

Comune di Campofelice di Fitalia 17.070,06

Comune di Campofelice di Roccella 47.652,78

Comune di Campofiorito 23.966,44

Comune di Camporeale 23.966,44

Comune di Capaci 75.170,81

Comune di Castelbuono 50.678,33

Comune di Casteldaccia 75.170,81

Comune di Castellana Sicula 23.966,44

Comune di Castronovo di Sicilia 23.966,44

Comune di Cefalà Diana 17.070,06

Comune di Cefalù 72.145,26

Comune di Cerda 23.966,44

Comune di Chiusa Sclafani 23.966,44

Comune di Ciminna 23.966,44

Comune di Collesano 23.966,44

Comune di Contessa Entellina 23.966,44

Comune di Corleone 75.170,81

Comune di Ficarazzi 75.170,81

Comune di Gangi 50.678,33

Comune di Geraci Siculo 20.940,89

Comune di Giardinello 23.966,44

Comune di Giuliana 23.966,44

Comune di Godrano 23.966,44

Comune di Gratteri 17.070,06

Comune di Isnello 23.966,44

Comune di Isola delle Femmine 50.678,33

Comune di Lascari 20.940,89

Comune di Lercara Friddi 50.678,33

Comune di Marineo 47.652,78

Comune di Mezzojuso 23.966,44

Comune di Misilmeri 95.362,21

Comune di Montelepre 50.678,33

Comune di Montemaggiore Belsito 23.966,44

Comune di Palazzo Adriano 23.966,44

Comune di Petralia Soprana 23.966,44

Comune di Petralia Sottana 23.966,44

Comune di Piana degli Albanesi 50.678,33

Comune di Polizzi Generosa 23.966,44

Comune di Pollina 23.966,44

Comune di Prizzi 23.966,44

Comune di Roccamena 20.940,89

Comune di Roccapalumba 23.966,44

Comune di San Cipirello 50.678,33

Comune di San Giuseppe Jato 50.678,33

Comune di San Mauro Castelverde 23.966,44

Comune di Santa Cristina Gela 17.070,06

Comune di Santa Flavia 72.145,26

Comune di Sciara 23.966,44

Comune di Scillato 17.070,06

Comune di Sclafani Bagni 17.070,06

Comune di Termini Imerese 95.362,21

Comune di Terrasini 72.145,26

Comune di Torretta 23.966,44

Comune di Trabia 75.170,81

Comune di Trappeto 20.940,89

Comune di Ustica 20.940,89

Comune di Valledolmo 47.652,78

Comune di Ventimiglia di Sicilia 23.966,44

Comune di Vicari 23.966,44

Comune di Villabate 72.145,26

Comune di Villafrati 20.940,89

