Amb spa comunica: per le festività il servizio è continuo. Solo nei CCR orario ridotto per i festivi. Nel 2023 qualche novità

Il servizio di raccolta dei rifiuti nel periodo delle festività di Natale non subisce variazioni rispetto al consueto calendario di raccolta. Solo nei CCR durante i giorni di festa, il 26 dicembre e 6 gennaio, l’orario di chiusura sarà anticipato alle 11,30.

Ricordiamo inoltre che la frazione di rifiuto differenziato si conferisce, come da calendario, dalle ore 19:00 alle ore 21:00 e che il sabato mattina si possono conferire i rifiuti differenziati (no indifferenziato) presso le postazioni mobili (area del mercatino, stadio di Aspra) o i CCR (Incorvino, Lanzirotti, ex mattatoio viale Sant’Isidoro).

Il 9 gennaio è previsto l’attivazione del servizio di pesatura della raccolta differenziata per la carta e la plastica nel CCR Ex Mattatoio che si aggiunge al servizio di pesatura già attivo e funzionante di Contrada Lanzirotti e dell’Ecopunto di Piazza Indipendenza (solo per i residenta del quartiere). Gli utenti bagheresi che conferiranno i rifiuti differenziati presso questi punti potranno usufruire di uno sconto percentuale sulla TARI in relazione alla quantità di rifiuto differenziato. Un risparmio nella TARI che rendo meno pesante questo tributo.

Dal 22 Gennaio, piccola novità, nelle giornate di raccolta di vetro e metalli le due tipologie vanno separati. Quindi in un sacco dovranno essere inserite le bottiglie di vetro e in un altro sacco, invece, le lattine di metallo e di latta. Questo permetterà il miglior riciclo possibile presso il consorzio di raccolta del vetro.

