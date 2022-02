Gli autotrasportatori sul piede di guerra. A rischio le forniture alimentari e agricole

Il caro gasolio crea un enorme costo per la movimentazione della merce e la categoria degli autotrasportatori è sul piede di guerra e minaccia di bloccare tutti i trasporti su strada.

La situazione del caro gasolio che ha superato 1,700 € al litro sta mettendo in ginocchio il settore dei trasporti su gomma. Anche Coldiretti lancia l’allarme: se gli autotrasportatori dovessero bloccare le strade e scioperare, sarebbero a rischio la vendita di agrumi e di ortaggi in Sicilia. Un danno ulteriore per l’agricoltura isolana che si somma ai problemi economici del settore.

Insomma il caro carburanti che colpisce le famiglie e chi lavora su strade potrebbe portare a conseguenze negativa per tutti i settori collegati. A rischio l’economia fragile della nostra regione e non solo.

Secondo Coldiretti: ” Il rischio del blocco dei tir potrebbe determinare una gravissima situazione in quanto i prodotti agricoli non potranno raggiungere le destinazioni con danni economici rilevanti che si sommano a quelli causati dal costo delle materie prime. Lo afferma Coldiretti Sicilia. Dagli agrumi della parte orientale dell’Isola alle arance di Ribera, dagli ortaggi al latte il rischio di una paralisi è determinata anche dal timore (di una parte?) dei trasportatori di mettersi in viaggio. Occorrono azioni immediate perché gli agricoltori non subiscano anche questa situazione.”

Potete approfondire con i seguenti suggerimenti: