Per me è lui il vincitore del Carnevale di Aspra

Appena l’ho visto mi si è aperto un mondo di ricordi legati ai cartoni animati della mia infanzia. Mi sarei aspettato di tutto, ma uno travestito da antenato proprio no.

Sono i cartoni animati di poco precedente all’avvento di quelli giapponesi basati su robot e umanoidi superpotenziati, ma a me piacevano loro, “I Flintstones”, gli antenati un po’ tecnologici e strambi che animavano i pomeriggi, e solo quelli, di noi bambini.

Al carnevale di Aspra è spuntata la macchina simbolo dei “I Flintstones” e lui, diventato il mio eroe, vestivo da Fred. Certo la riproduzione non è delle più fedeli e le scarpe da tennis non si possono vedere, ma rimane il campione di questa bella giornata di divertimento in maschera. Se ci fosse stato un concorso avrei sicuramente votato per lui.

Grazie ed il prossimo anno invitiamo a Barney e le rispettive mogli.

Foto recuperata dai social

