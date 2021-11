Su Real Time il nuovo format “Mizzica che nozze” con Anastasia e Ivan: lei di Ficarazzi, lui palermitano.

Una coppia che si sposa, la band rock più stravagante in circolazione per il giorno più bello della vita. Metti la Sicilia sullo sfondo con i luoghi, la voglia di far festa, le risate e le battute di chi è sempre pronto a far festa.

Tutto questo diventa un programma tv sul canale Real Time in onda questa sera alle 23.00 al numero 31 del digitale terrestre che non poteva che chiamarsi “Mizzica che nozze”.

Protagonisti della serata gli sposi Anastasia e Ivan, lei di Ficarazzi e lui di Palermo, che le telecamere seguiranno – insieme a familiari e amici – fra lacrime risate e balli, dal momento del fatidico “Sì” davanti all’altare, al ricevimento vissuto con allegria e follia. A fare da mattatori tra gli sposi e i loro invitati saranno i Jack & the Starlighters, che intratterranno la sala con il loro rock Made in Sicilia e saranno i narratori eccentrici del matrimonio.

In più, con i loro giudizi improbabili, ci faranno ridere fino all’ultimo istante.Da vent’anni ormai sulla breccia dell’onda dell’intrattenimento nuziale siciliano, Jack & the Starlighters sono: Jack Gioacchino Cottone alla voce, Danilo Mercadante alla chitarra e alla tastiera, Dario Lo Giudice al basso e Fabrizio Pacera alla batteria.

«Quella di “Mizzica che nozze – dice il quartetto rock – è una bellissima esperienza televisiva, che speriamo possa continuare. Il nostro obiettivo è fare scatenare, con i nostri sposi, anche il pubblico da casa».

Tutto siciliano, dunque, per il programma tv dai protagonisti, alla band rock variopinta, alla regia e ideazione del programma. Gli elementi ci sono tutti per trascorrere una piacevole seconda serata davanti alla tv. Buona Visione.

Fonte: Palermo today

