Sul giornale “La Sicilia” un articolo su Tommaso Ticali

Molti sono stati i personaggi bagheresi che sono diventati famosi tra artisti, scrittori, fotografi ed artisti, ma anche medici e scienziati. Nel corso degli anni in cui abbiamo pubblicato ogni settimana il nostro giornale dedicato a questa città, però, abbiamo dato spazio ad una persona che ama profondamente lo sport ed, in particolare, l’atletica, tanto da dedicarci la vita intera. Ticali

Lo abbiamo sempre seguito come allenatore di atleti che hanno calcato i palcoscenici internazionali e non ne ricordiamo le gesta da atleta (eravamo troppo piccoli), dedicando intere pagine del nostro Settimanale di Bagheria alle gesta di atleti ed eventi organizzati dalla Polisportiva Atletica Bagheria.

In questi giorni è uscito un interessante articolo che parla del professore Ticali nel quotidiano “La Sicilia” con questa apertura:

“L’ex azzurro di fondo, continua a mandare in orbita campioni nel fondo, Ai tricolori di maratona bronzo all’esordio sulla distanza per la sua allieva Federica Cernigliaro e tanti altri continuano a mettersi in luce. Alla sua società, la Polisportiva Atletica Bagheria il massimo riconoscimento del Coni nazionale”.

“Una vita in pista e tra i campi di gara. Il prof. Tommaso Ticali, classe 1956, palermitano di Bagheria, ex azzurro di mezzofondo e da tecnico tra i migliori allenatori del panorama nazionale, non finisce mai di stupire. Dalla sua Bagheria continua a mandare in orbita grandi talenti e così sulle orme di grandi campioni che grazie al prof. Ticali hanno scritto pagine di storia dell’atletica italiana come Vincenzo Massimo Modica argento iridato nella maratona e Anna Incerti, oro europeo sui 42,195 km, continuano a venire fuori altri grandi interpreti delle gare di resistenza.”

L’articolo completo lo trovate qui: La Sicilia

Potete approfondire con i seguenti suggerimenti: