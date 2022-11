Lite familiare in via Palagonia. Intervengono le forze dell’ordine.

Impossibile al momento ricostruire l’accaduto. Sul posto sono intervenute una pattuglia della Polizia e una dei Carabinieri.

Intorno alle 19:00 via Palagonia si è animata per una probabile lite familiare. Urla e il lancio di un pesante vaso da un terrazzo hanno indotto i passanti a chiamare le forze dell’ordine, che hanno soltanto potuto constatare la presenza di una donna in forte stato di agitazione.

Gli uomini in divisa hanno dovuto allontanarla per calmare le acque, ma non è stato possibile al momento ricostruire l’accaduto.

Fortunatamente nessuno pare avere riportato ferite nonostante, il lancio della pianta avrebbe potuto causare maggiori danni a cose, ma anche a persone.

Impossibile stabilire le cause dell’alterco, ne potere fare alcuna valutazione.

Certo è che la vicenda ha attirato l’attenzione degli esercenti della zona e dei passanti, causando una lunga coda di auto che è durata una decina di minuti fino all’arrivo delle forze dell’ordine.



