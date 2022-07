A.C.D. Città di Casteldaccia 1980: Giuseppe Talluto nuovo D.G.

Inizia a muoversi lo storico A.C.D Città di Casteldaccia della famiglia Benforte in questo scorcio d’estate. La Società granata punta alla vittoria del campionato di Prima Categoria e non ne fa mistero. Con l’arrivo di Giuseppe Talluto sotto la Torretta, nel ruolo di Direttore Generale e l’ingaggio del nuovo Allenatore Francesco Grimaudo (fra i più promettenti delle nuove leve), non dovrebbe essere difficile ritornate in Promozione.

Talluto e dirigenza puntano su una rosa ampia di 23 elementi, in grado di lottare e vincere sia in campionato che in Coppa Sicilia. La speranza sarebbe il ripescaggio diretto in Promozione, non facile da ottenere, vista anche la concorrenza.

Sul fronte mercato obiettivo è quello di mantenere quasi intatta l’ossatura dello scorso anno, rafforzata con sette, otto atleti di spessore, adatti per queste categorie. La squadra di Mister Francesco Grimaudo giocherà le sue gare interne al Comunale di Marineo, autentico gioiello in erba dell’ impiantistica sportiva del palermitano. Inizio del campionato previsto per la fine di Settembre.

(In foto Giuseppe Talluto e Francesco Grimaudo)

