BAGHERIA: Inaugurato “Ecolab”, il laboratorio di ecologia integrata ed incubatore di impresa

Nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana di piazza Indipendenza in pieno centro storico a Bagheria, inaugurato stamani “Ecolab”, il laboratorio di ecologia integrata ed incubatore di impresa.

Si tratta di una operazione di rigenerazione della zona che aveva subito un rapido deterioramento ambientale che adesso, grazie al gruppo di progettazione CISP Europe, la cui ideatrice del progetto è l’architetto Cettina Castelli, Legambiente Bagheria e dintorni con il suo presidente Luigi Tanghetti, Amb la società in house che gestisce la raccolta differenziata dei rifiuti in città, presieduta da Vito Matranga e l’amministrazione comunale che diventa adesso protagonista di una riqualificazione già messa in campo dal Comune con la ristrutturazione dei locali destinati a laboratori.

“Il progetto si basa sui valori dell’economia sostenibile e circolare – spiega l’architetto Castelli – quali la riparazione, il riuso e il riciclo, che si concretizzeranno in imprese incentrate sul restauro di arredi, sulla rigenerazione di piccoli elettrodomestici e accessori tecnologici e anche sulla riparazione di piccoli veicoli a basso impatto ambientale anche gli arredi della piazza verranno realizzati con i materiali riciclati”.

Il Pungolo di Bagheria

