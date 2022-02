AL TEATRO POLITEAMA DI PALERMO PREMIATO IL PROFESSORE TOMMASO TICALI

Ha avuto luogo al teatro Politeama di Palermo la festa dei cent’anni della federazione siciliana di atletica leggera .

La manifestazione si è svolta in un contesto molto suggestivo ed è stata organizzata dalla Fidal Sicilia capitanata dal presidente Toto’ Gebbia.

Tra gli altri, ha ricevuto il premio alla carriera, come tecnico storico, il professore Tommaso Ticali, per avere portato ai vertici europei e mondiali diversi atleti come Vincenzo Modica e Anna Incerti.

