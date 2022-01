SANITÀ: Contagi in discesa a Bagheria e Altavilla Milicia, in aumento a Santa Flavia, Casteldaccia e Ficarazzi

In base al report diffuso dall’Asp di Palermo alla data del 23 gennaio 2022, sono 671 le persone positive al Covid nel Distretto sanitario D/39, con un aumento di 51 unità rispetto alla rilevazione dello scorso19 gennaio. A Bagheria e Altavilla Milicia le persone positive al Covid sono in discesa, mentre in aumentano a Santa Flavia, Casteldaccia e Ficarazzi.

Questi i dati delle persone contagiate nei 5 paesi:

Bagheria 299

Casteldaccia 134

Ficarazzi 101

Altavilla Milicia 76

Santa Flavia 61

E da oggi la Sicilia è in zona arancione. Tutte le attività rimangono aperte, ma nei bar e nei ristoranti possono entrare soltanto i possessori di Green pass rafforzato. Per chi non ha il green pass rafforzato in zona arancione ci sono divieti ulteriori rispetto alle altre regioni.

Pino Grasso

