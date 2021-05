La Regione riduce a 20 tonnellate lo scarico dei rifiuti in discarica.

Con D.D.G del 17 maggio 2021, il Dirigente Generale della Regione Sicilia, Dipartimento Acqua e rifiuti ha ulteriormente ridotto le quantità di rifiuti indifferenziati da conferire in discarica a tutti i Comuni. Il Comune di Bagheria ha assegnato una quota ridotta a 20 tonnellate al giorno.

Il Presidente dell’AMB si rivolge ai cittadini per continuare a differenziare i rifiuti e a ridurre drasticamente i rifiuti che finiscono in discarica. Per Vito Matranga ” Non abbiamo scelta, invito tutti alla collaborazione. Stasera, come ogni giorno della raccolta dei rifiuti indifferenziati, non saranno assolutamente raccolti rifiuti non conformi.”

Negli ultimi mesi il conferimento in discarica è stato sempre ridotto perchè la capacità di ricevere i rifiuti è al collasso. Le discariche siciliane sono strapiene ed operano in molti casi in emergenza. Per aumentare la loro vita utile la Regione riduce i conferimenti dei comuni e li obbliga in un certo modo a fare la differenziata. Questo però non sempre è sufficiente.

Negli ultimi tre mesi Bagheria ha superato il 60 % di differenziata ed è quasi arrivata al 70%. Una soglia importante che riduce i trasferimenti in discarica. Bisogna lavorare in questa direzione per stabilizzare questa percentuale ed aumentarla. Le discariche in Sicilia non hanno lunga vita ed i comuni che non aumenteranno la differenziata avranno serie difficoltà nella gestione dei rifiuti.

Foto di archivio

