Discarica di Trapani chiusa: unica via la differenziata. Questa sera fate attenzione al secco (indifferenziata)

La discarica di Trapani che riceve la raccolta indifferenziata del Comune di Bagheria e di quasi mezza Sicilia, è da venerdi sera chiusa. Il motivo, secondo una nota inviata ai comune siciliani dalla TRAPANI SERVIZI, è la forte presenza all’interno dei rifiuti indifferenziati di materiale che può essere differenziato e che crea seri problemi all’impianto di trattamento.

In poche e semplici parole, nella raccolta indifferenziata non può essere buttato umido, vetro e lattine, plastica, carta e cartone, legno e altro materiale che può essere differenziato. La decisione di chiudere la discarica è avvenuto per ripristinare gli impianti e per altri motivi che non si conoscono bene.

Cosa succederà a Bagheria stasera che è la giornata dell’indifferenziata? tutti i rifiuti che non saranno ben divisi saranno necessariamente lasciati sul posto. Non è un capriccio, ma una necessità. Bisogna assolutamente capire che nella giornata dell’indiffierenziata non è un libera tutti e che non si possono buttare tutti i rifiuti. Gli operatori AMB stasera metteranno bollini rossi ai sacchi non correttamente conferiti e non verranno ritirati rifiuti abbandonati nei cumuli. Sta diventando una questione di civiltà.

La strada in Sicilia è tracciata. Bisogna diventare sempre più precisi e corretti nella raccolta differenziata perchè la situazione degli impianti in Sicilia è da emergenza e sarà sempre più difficile la gestione dei rifiuti indifferenziati inviati agli impianti di smaltimento. Fate la differenziata.

