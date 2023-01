Ancora fuoco in contrada Monaco.

La rivolta dei residenti e l’indifferenza dell’amministrazione. Continuano le segnalazioni dei cittadini di cumuli di rifiuti che il Comune non sa regolamentare ne gestire. Le richieste di contrada Monaco il Sindaco non le può esaudire. Per prendere quei voti ci vuole altro.

Ieri mattina ancora fiamme nei cumuli di rifiuti che si trovano sparsi, lungo la via Maggiore Toselli. L’unica nota positiva, è che in quella terra di nessuno vivono anche persone per bene che questa amministrazione però non garantisce in alcun modo, ma che stanchi dell’andazzo generale, cominciano a segnalare gli eventi.

Intanto è ancora in bella mostra il cumulo di mobilia che sembra proprio pronta per essere data alle fiamme con un disastro annunciato, di cui saranno responsabili il Comune con il suo assessore preposto e vertici AMB, che non si stanno attivando in nessun modo per rimuoverli, e per restituire il terreno ai proprietari che pure vorrebbero poterlo utilizzare.

La vicenda qui deve essere chiara.

La gestione dei rifiuti in quelle zone non è cosa normale. Il ritiro è una utopia, ma il degrado non può essere non combattuto con tutti i mezzi possibili.

Troviamo vergognoso poi tentare di raccontare una contrada Monaco recuperata, con una mistificazione della realtà inaccettabile, offensiva soprattutto per chi ci vive e per chi vive nelle zone limitrofe, e sente rumori e miasmi.

L’agendina in cui il Sindaco Filippo Tripoli segna i nomi dei cittadini a cui fa passare come favori personali, atti di normale gestione del territorio, da utilizzare poi alle prossime elezioni, non contiene nomi dei cittadini di contrada Monaco. Certe fasce di votanti di quella zona evidentemente si tenterà di accontentarli in altro modo.

Bagheria non è un Comune per tutti

Ignazio Soresi

