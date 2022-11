Continua la cavalcata vincente per il lungometraggio “Confini”.

L’opera cinematografica scritta e diretta da Piero De Luca e Massimiliano Aiello, vince anche il Reale Film Fest a Milano.

Vince nella categoria lungometraggi piazzandosi al primo posto. Anche questo festival cinematografico ospita film da ogni parte del mondo e si svolgerà a Milano proiettando i film vincitori delle varie categorie presso l’auditorium “Pertini” in Cinisello Balsamo. “CONFINI ” è quindi alla sua seconda vittoria, dopo il successo ottenuto allo Heart International Film Festival. È stato finalista al “Prisma Rome Award” ed è in corsa al PICENO FILM FESTIVAL (che decreterà il vincitore a metà dicembre, dopo che la giuria avente come presidente Ricky Tognazzi, avrà deliberato). Selezionato all’Ostia Film Fest, al Premio SHINEMA e al BLACK CAT in America latina. A Londra è invece in gara all’interno del Lift Off di Pinewood Studios.

Grande soddisfazione quindi per gli autori del film. “Siamo contenti per i riconoscimenti e stiamo organizzando una proiezione del film a Bagheria per mostrarlo ai nostri concittadini. Il film ha una importante valenza sociale ed è per noi importante che questo messaggio possa essere veicolato a quanti più spettatori possibili, specie tra i giovani.”

“CONFINI” tratta il delicato e purtroppo attuale tema del femminicidio. Racconta gli ultimi istanti di vita di Myriam (Myriam Campagna) che dopo una banale lite con il fidanzato Andrea (Gregorio Laudamo) si ritrova proiettata in una dimensione diversa. Qui incontra una donna (Silvia Trigona) che con le sue domande la aiuterà a ricordare quanto accaduto ma soprattutto a tentare di aprire una porta dietro la quale è ben custodita la verità. La chiave per aprire è nelle mani del padre (Piero Caronna) che, di fronte al peggiore incubo che un genitore possa vivere, troverà il modo di contattare la figlia ed aiutarla ad oltrepassare la soglia che la tiene prigioniera. Nel film è presente l’attrice Daniela Lo Cascio e il bagherese Rosario Gagliano oltre alle figurazioni speciali Deborah Pianelli, Leonardo Fardella, Pino Gioé e Carlotta Di Salvo. Il film è stato quasi interamente girato nei locali abbandonati della Montagnola in collaborazione con la fondazione Trigona Onlus.

Comunicato Stampa

