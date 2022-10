Vittoria dell’APD Bagheria contro il Corleone

Terza vittoria consecutiva e primo posto in classifica con nove punto. Il ruolino di marcia dei bagheresi in seconda categoria è ottimo e la prova contro il Corleone tra le mura amiche convince sempre più su un gruppo di ragazzi ben affiatato. ù

Il Corleone seppur con tanti giovani in rosa è una squadra difficile d battere ed il risultato rotondo di 4 a zero non depone certamente a favore di loro. Bella la prestazione di Cucchiara del Bagheria con una doppietta, poi seguiti dai gol di Russo e Cinà.

In attesa di ritornare in campo per il campionato si giocherà la Coppa Sicilia mercoledì per il primo turno, sempre contro il Corleone.

Il Settimanale di Bagheria Il Settimanale di Bagheria è una testata giornalistica iscritta al Reg. Tribunale di Palermo n.9 del 5/03/2007

Iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione n.15167/07 Per contattare la redazione puoi inviare un mail a redazione(at)bagheriainfo.it o un messaggio whatsapp al 393.5154113 Per la tua pubblicità invia un mail a commerciale(at) bagheriainfo.it



Potete approfondire con i seguenti suggerimenti:

Potete approfondire con i seguenti suggerimenti: