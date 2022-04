MANCANO 4 GIORNI AL GIRO DI SICILIA: LA CITTÀ PRONTA AD ACCOGLIERE GLI ATLETI

Bagheria, prima tappa d’arrivo del giro di Sicilia, il 12 aprile 2022, è pronta ad ospitare i ciclisti. Dopo i vari incontri svoltisi in Comune per studiare il percorso della prima tappa, la più lunga Milazzo – Bagheria (199 chilometri) del giro di Sicilia, i sopralluoghi con i tecnici del settore lavori pubblici ed il comandante della polizia locale per individuare le 3 location, tra cui la più importante l’area di arrivo in piazza Garibaldi, la zona parcheggio dei pullman delle varie squadre ed una sede “quartier generale” dove fissare anche la sala stampa e dopo la sistemazione delle strade oggetto del percorso è pronta ad ospitare il Giro.

Come noto, per effetto dell’ordinanza n. 9 del 04 aprile 2022, tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse in città per garantire lo svolgimento della gara in sicurezza e per poter vivere la giornata di festa sportiva senza grandi disagi per il traffico.

Ma la città si prepara anche a tingersi dei colori del tricolore, della pace e della bandiera della Regione Siciliana. L’amministrazione comunale si fa promotrice, su richiesta dell’organizzazione del Giro, per attivare un’azione di “City dressing”, ovvero addobbare la città con i colori di riferimento giallo e rosso e utilizzando gli elementi grafici della Styleguide inviata dall’ufficio marketing dell’organizzazione. Chiunque vorrà potrà esporre le locandine scaricabili dal sito web del Comune o richiederne una all’ufficio stampa, entro lunedì 11 alle ore 13. L’amministrazione comunale che invita i cittadini ad essere presenti nelle aree della partenza o dell’arrivo della corsa, per sostenere con calore gli atleti, desidera ringraziare particolarmente la dirigenza e tutta la scuola Cirincione che sarà quartiere generale e area stampa e che sta già coinvolgendo gli studenti per realizzare lavoretti grafici da sventolare o affiggere lungo la cancellata della scuola.

Si ricordano quali sono le strade interdette al traffico: viene istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 07,00 alle 21,00 e comunque fino alla fine della manifestazione nelle seguenti vie:

Via Alcide de Gasperi, tratto compreso fra la via Roccaforte e via Diego D’Amico;

Via Roccaforte (tratto compreso tra la via Roma e la Piazza Garibaldi);

Via Roma (tratto compreso tra la via Diego D’Amico e la Via Roccaforte);

Via Ruggero Settimo;

Piazza Don Sturzo e Posteggio davanti Villa Valguarnera;

Via Sant’Ignazio di Loyola dalla SS 113 alla Via Consolare;

Via Papa Giovanni XXIII dalla Via Consolare fino alla Via Diego D’Amico;

Via Diego D’Amico;

Piazza Garibaldi.

E’ stato inoltre istituito il divieto di transito dalle ore 11:00 e fino alla fine della manifestazione nelle seguenti vie:

Via Sant’Ignazio di Loyola dalla SS 113 alla Via Consolare;

Via Papa Giovanni XXIII dalla Via Consolare fino alla Via Diego D’Amico;

Via Diego D’Amico;

Piazza Garibaldi.

Marina Mancini

ufficio stampa

