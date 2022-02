PNRR SANITÀ: REALIZZAZIONE DI UN OSPEDALE DI COMUNITÀ NOTA DEI SINDACI DEL DISTRETTO

L’assessore alla Salute, Ruggero Razza, ha annunciato in commissione Salute che i fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la sanità della Regione Sicilia saranno utilizzati per 39 ospedali di comunità, 146 case della comunità hub (CdC) e 49 centrali operative territoriali (COT).

Apprendiamo con stupore e amarezza che nel Distretto Socio Sanitario 39 di Bagheria non è previsto nessun ospedale di comunità, nonostante il nostro distretto sia costituito da una popolazione di 100 mila abitanti, abbia un alto tasso di povertà sanitaria che contrastiamo con tutte le nostre forze e abbia sofferto e pagato un prezzo altissimo, come vite umane, in questa pandemia da covid-19.

Riteniamo ingiusta e illogica la scelta operata dall’Amministrazione Regionale, lesiva delle necessità del nostro territorio e delle nostre cinque comunità.

Non è stato avviato nessun confronto con i sindaci del distretto, nessun contatto, nessuna condivisione di criteri e metodi, nonostante il PNRR preveda il coinvolgimento e il confronto con le comunità locali e con la rete territoriale.

Riteniamo necessario e fondamentale la realizzazione di un ospedale di comunità nel nostro territorio, insieme alla Casa della Salute già finanziata con i fondi ministeriali, per avviare un’assistenza sanitaria territoriale e di prossimità cosi come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Pertanto, consideriamo inaccettabile questa scelta, irrispettosa delle istituzioni e delle comunità locali, e chiediamo al Governo Regionale di programmare un incontro urgente con i sindaci del distretto 39, di rivedere l’intero piano sanitario, di attenersi alle indicazioni del PNRR, di confrontarsi con i sindaci dei territori e di prevedere anche nel nostro distretto la realizzazione di un ospedale di comunità.

I Sindaci del Distretto Socio Sanitario 39

Filippo Maria Tripoli, Comune di Bagheria

Paolo Martorana, Comune di Ficarazzi

Pino Virga, Comune di Altavilla Milicia

Giovanni Di Giacinto, Comune di Casteldaccia

Salvatore Sanfilippo, Comune di Santa Flavia

