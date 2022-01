Covid in Sicilia: Record con 14 mila casi nell’isola

Sessantamila tamponi processati e poco più di 14 mila positivi nell’isola. Il tasso di positività che misura il rapporto tra numero di tamponi e positivi sale al record del 23,8% e segna un traguardo mai raggiunto da inizio pandemia. Solo ieri era al 12%

In costante aumento anche i ricoveri con 35 nuovi pazienti. Ed intanto al Cervello la Protezione Civile Regionale ha montato un ospedale da campo con 10 posti letto, in attesa che vengano convertiti i reparti in altri ospedali.

A Palermo e provincia si registrano oltre 3 mila casi in un giorno.

Covid, i dati di oggi in Sicilia

Esplode il numero dei positivi in Sicilia: sono 80.116 gli attuali positivi, con un incremento di +12.918 unità. Di questi, 79.053, ossia il 98,7%, si trovano in isolamento domiciliare. Prosegue la costante risalita dei ricoveri. Oggi sono 1.063, in totale, i pazienti ricoverati per Covid, 35 in più delle 24 ore precedenti. Nel dettaglio, 944 sono nei reparti ordinari, +31. Nelle terapie intensive sono 119, +4 nel saldo fra entrate e uscite. 12 i nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

I guariti sono 1.332. I decessi comunicati oggi sono 19, ma si riferiscono tutti ai giorni scorsi (8 al 5 gennaio, 6 al 4 gennaio, 4 al 3 gennaio e 1 al 21 dicembre).

Sul fronte dei contagi in ogni provincia, a Palermo si superano i 3mila contagi giornalieri: sono 3.210. Sopra quota 3mila anche Catania, con 3.377. A seguire: Siracusa 1546, Messina 1502, Ragusa 1195, Caltanissetta 1149, Trapani 1075, Enna 716 e Agrigento 499.

Fonte: Palermolive.it

