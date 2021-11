Coronavirus in Sicilia: 567 nuovi casi positivi e 9 vittime

La Sicilia è settima In Italia ( la prima è la Lombardia) per numero di nuovi casi Covid. Sono, infatti, 567 i nuovi positivi, in leggera diminuzioni. Su base provinciale sono Catania e Messina, insieme alle altre provincie orientali ad avere il maggior numero di casi positivi nuovi, a fronte di 22.766 test effettuati.

Nove i morti negli ultimi giorni con 268 guariti. Nelle terapie intensive sono 40 i ricoverati, in leggero aumento (+4), mentre nei reparti ordinari i pazienti covid sono 339.

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati in base alle province: 206 a Messina, 195 a Catania, 55 a Siracusa, 39 a Trapani, 27 a Caltanissetta, 22 a Ragusa, 13 a Palermo, 8 ad Agrigento, 2 a Enna.

