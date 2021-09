Ficarazzi: Grande successo quest’oggi per la Volley Città di Ficarazzi con il mini volley all’aperto.

Si è svolta questa mattina nella via Caduti di Nassiria la manifestazione di Minivolley all’aperto organizzata dal coach Franco Comparetto.

Il Volley Città di Ficarazzi, con il formale assenso del Comune, ha dato il benvenuto ufficiale ai giovani atleti alla giornata di sport all’aperto. Una opportunità d’incontro al fine di polarizzare l’attenzione e l’interesse concreto al problema attuale e sensibile ai genitori e mondo giovanile, che vede lo sport a Ficarazzi assente pur avendo bellissime strutture chiuse da diverso tempo, commenta il coach Franco Comparetto.

Con il progetto #VolleyS3AlParco, continuava Franco Comparetto, la Federazione Italiana Pallavolo, continua il processo di incentivazione all’attività motoria dei giovanissimi attraverso il gioco nei luoghi all’aperto denominato “Volley S3 al Parco”.

La manifestazione è organizzata in contemporanea dalle società FIPAV nelle ville, nei parchi e nei luoghi all’aperto di tutta Italia. Durante l’evento ci sarà un’alternanza di collegamenti (in diretta streaming sul profilo Instagram della Federazione Italiana Pallavolo per raccontare al meglio l’intensa mattinata di sport nei parchi e nelle piazze di tutta Italia.

Il via della manifestazione è stato dato da Andrea Lucchetta, in collegamento da Campobassso, in Abruzzo il conosciuto campione del mondo, icona del volley tricolore e smart coach d’eccezione per tutti coloro che proveranno a schiacciare durante la giornata di attività.

Franco Comparetto

Fonte: Ficarazzi Oggi

