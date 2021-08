SANTA FLAVIA: I ragazzi del Club nautico Solunto terzi ai campionati italiani juniores

Continuano a stupire i ragazzi del Club Solunto che si sono classificati terzi ai campionati italiani juniores disputati al centro federale di Recetto (Novara).

In totale gli atleti flavesi hanno conquistato 21 medaglie e svariati record con Vincenzo Marino, Giuseppe Acquaviva, Giorgia Cuffaro, Antonio Assennato, Salvatore Martorana e Federica Riolo, dimostrando di essere in piena forma e che i risultati di Madrid della settimana scorsa non sono arrivati per caso ma sono frutto di allenamenti duri e faticosi sotto la direzione di un grande coach come Roberto Riolo.

Lo scudetto tricolore è stato vinto anche quest’anno dai veterani del San Gervasio (Brescia) e scavalcati solo per una manciata di punti dai romani del parco del “Tevere Extreme” che si sono classificati al secondo posto.

Un premio speciale anche per Giuseppe Di Bernardo per lo sci nautico nazionale intitolato a Tomassini che la Federazione italiana assegna ogni anno a chi si è distinto per la stagione 2021. Questo a dimostrazione che gli atleti del Club Solunto portano in alto i colori della Sicilia e dell’Italia, come pure Vincenzo Marino che il 18 agosto partirà per la Florida con la nazionale azzurra per disputare il campionato del mondo.

Il Pungolo di Bagheria

