La Bellezza, la Cultura, l’Arte – Le iniziative di Francesco Aliotta. Gli Artisti del 25 giugno – Mostra a palazzo Cirrincione-Mineo

La Bellezza, la Cultura, l’Arte possono trasformare la vita e la società. Ne è fortemente convinto Francesco Aliotta, titolare della cartoleria “Carto Aliotta” nonché mecenate che spende tempo ed energie per la promozione artistica e culturale di Bagheria. Disponibile e generoso, Aliotta ha messo in campo svariate iniziative e perseguito progetti di grande respiro civile.

“La bellezza, l’arte, la cultura – sottolinea Aliotta – ci offrono uno strumento per sopravvivere alla disperazione, ci danno speranza e ottimismo quando i grandi problemi del mondo ci assalgono”.Fra le sue creature ricordiamo la panchina rossa per rimembrare la giornata dedicata alle donne, ubicata nell’area a verde in via Vallone de Spuches.

Nella stessa area, nell’ambito di un progetto di riqualificazione urbana della città, sono stati realizzati un murales e una stele dedicati Renato Guttuso, “personaggio simbolo della nostra città”. Aliotta ha pure curato mostre, presentazioni di libri, esposizione di prodotti siciliani, spettacoli d’arte e beneficenza condotti in nome di “Arte-Beneficenza-Cura del territorio”.

Fiore all’occhiello restano però gli “Artisti del 25 giugno” del cui gruppo Franco Aliotta è stato promotore, ideatore e fondatore nel 2023, il 25 giugno appunto. Se gli chiedi perché l’abbia fatto, ti risponde che ha inteso e intende “valorizzare l’arte dei cittadini di Bagheria”. E con l’arte, ovviamente, anche la bellezza e la cultura di cui il Nostro è, come si è capito, appassionato propugnatore.È un gruppo affiatato, quello degli artisti, che collabora con Aliotta nel realizzare tutte le iniziative che egli promuove.

La gente gode della bellezza delle opere offerte in visione e al contempo apprezza l’impegno civile dispiegato dagli artisti per aiutare il prossimo e migliorare le condizioni del territorio.Ed è giunto il momento di citare gli Artisti del 25 giugno. Sono dieci, quelli della prima ora, allorché è stato fondato il gruppo. Sono Genziana Buttitta, Francesco Caruso, Giovanni Varisco, Grazia D’agata, Adele Musso, Monica Vitellaro, Barbara Sirtoli, Maria Rita Bordonaro, Loredana Allenza, Sabrina Gianforte.

L’ultimo e più recente loro impegno è stata la partecipazione al festival “Le vie dei Tesori” di cui sono freschi reduci. Hanno esposto nel settecentesco palazzo Cirrincione Mineo, già appartenuto al cavaliere Musacchia e prima alla famiglia dei Pittalà. Questa dimora storica, una delle mete bagheresi de Le vie dei Tesori, vanta apprezzabili affreschi, pavimenti e arredi originali che la proprietaria, la signora Antonella Mineo, mostra con orgoglio e dichiarandosi al contempo fiera di avere ospitato la collettiva di pittura nelle stanze del palazzo che in futuro intende lasciare sempre aperto a manifestazioni culturali. La mostra è stata un successo. Ciascun artista ha partecipato con due o più opere, riscuotendo il plauso dei visitatori che hanno apprezzato soggetti, colori e stili e, a conclusione della visita, hanno voluto la foto ricordo con loro.

Fra gli artisti del 25 giugno anche un pittore-scultore, il maestro Giovanni Varisco, che ha partecipato con un dipinto e due pietre scolpite, due “ciache” da cui il suo abile scalpello e l’estro creativo hanno saputo trarre dei volti fascinosi. Per finire, a proposito di bellezza, arte e cultura, c’è da dire che Giovanni Varisco, che è anche poeta e colorito declamatore, ha di tanto in tanto trattenuto gradevolmente gli ospiti recitando le sue poesie con un piglio particolare, alla Ignazio Buttitta direbbe qualcuno, ma che in effetti è solo e semplicemente il piglio ”varischiano”.

Giuseppe Fumia

