L’attuale fase politica alla luce del magistero di Francesco – Fratelli tutti

Il modo migliore per dominare ed avanzare senza limiti è seminare la mancanza di speranza e suscitare la sfiducia costante, benchè mascherata con la difesa di alcuni valori. Oggi in molti paesi si utilizza il meccanismo politico di esasperare, esacerbare e polarizzare. ….La politica così non è più una sana discussione su progetti a lungo termine per lo sviluppo di tutti e del bene comune, bensì solo ricette effimere di marketing che trovano nella distruzione dell’altro la risorsa più

efficace – Fratelli tutti 15

Credo che queste parole di Francesco descrivano bene quello che è successo con la recente crisi del governo Draghi ed il ricorso ad elezioni anticipate. In un momento delicatissimo e, per certi versi drammatico (covid, guerra, questione energetica), un governo che stava operando bene e ci aveva consentito di recuperare credibilità internazionale, di sperare di uscire dai guai, con gli Stati Uniti d’Europa, è stato bruciato sull’onda dei sondaggi, della voglia di dominio personale (Conte), voglia immediatamente utilizzata dal Centro destra.

Si è tornati a parlare di patriottismo in un momento nel quale il governo dei problemi o è globale o non è, è tornata una politica che si nasconde dietro obiettivi velleitari: degenera in insano populismo quando si muta nell’abilità di qualcuno di attrarre consenso allo scopo di strumentalizzare la cultura del popolo… al servizio del proprio progetto personale e della propria permanenza al potere. Altre volte mira ad accumulare popolarità fomentando le inclinazioni più basse ed egoistiche di alcuni settori della popolazione. Ibid 159 E quando una determinata politica semina l’odio e la paura verso altre nazioni in nome del bene del proprio Paese, bisogna preoccuparsi, reagire in tempo e correggere immediatamente la rotta. Ibid 192

Sono preoccupato del fatto che inseguendo presunti diritti di tassisti, dei gestori di lidi o di qualche comune in cui posizionare un rigassificatore, si possa mettere in discussione il processo ulteriore di integrazione europea e la risposta, a breve e medio periodo, alla questione energetica, che sono le uniche condizioni per reggere alle sfide globali: Il secolo XXI assiste ad una perdita di potere degli stati nazionali soprattutto perchè la dimensione economico-finanziaria, con caratteri transnazionali, tende a predominare sulla politica. In questo contesto, diventa indispensabile lo sviluppo di istituzioni internazionali più forti ed efficacemente organizzate. ibid.172

Dall’altro lato una risposta assistenzialista ai temi dell’occupazione e del reddito sta creando i presupposti per sprechi che non vanno alla radice della questione: il lavoro, come farlo crescere e come sostenerlo. Ancora Francesco : … il superamento dell’iniquità richiede di sviluppare l’economia, facendo fruttare le potenzialità di ogni regione e assicurando così un’equità sostenibile … i piani assistenziali che fanno fronte ad alcune urgenze, si dovrebbero considerare solo come risposte

provvisorie. Perciò insisto sul fatto che aiutare i poveri col denaro dev’essere sempre un rimedio provvisorio per far fronte a delle emergenze. Il vero obiettivo dovrebbe essere di consentire loro una vita degna mediante il lavoro. Ibid. 161, 162

In Sicilia ci sono ancora margini di crescita nel settore agroalimentare, in quello ambientale, in quello dei beni culturali, nel farmaceutico e delle tecnologie per il risparmio e nella produzione di energia da fonti rinnovabili, è lì che bisogna puntare per creare lavoro. Stapperò una bottiglia di spumante siciliano quando entrerà in funzione il primo termovalorizzatore che ci consentirà di tenere le città pulite e di avere energia elettrica per la mobilità sostenibile. In campagna elettorale si rispolverano vecchi slogan, ignorando l’avanzamento tecnologico, che ha reso i sistemi più sicuri, mentre si perde di vista il vero avversario, la rendita finanziaria: Mi permetto di ripetere che la crisi finanziaria del 2007-2008 era l’occasione per sviluppare una nuova economia più attenta ai principi etici e per una nuova regolamentazione dell’attività finanziaria speculativa e della ricchezza virtuale. ibid.170

Sulla base di slogan velleitari ci siamo affidati ai novelli Masaniello, ignorando il principio della competenza, dell’esperienza, della formazione di una classe dirigente degna di questo nome, ritornando poi delusi ai politicanti logori, dimenticando i fallimenti di chi è scappato di notte imponendoci il rigore di Monti e della Fornero: La buona politica cerca vie di costruzione di comunità ai diversi livelli della vita sociale, in ordine a riequilibrare e riorientare la ​ globalizzazione per evitare i suoi effetti disgreganti. Ibid 182 … Il politico è un realizzatore, è un costruttore con grandi obiettivi, con sguardo ampio, realistico e pragmatico, anche al di là del

proprio Paese. Le maggiori preoccupazioni di un politico non dovrebbero essere quelle causate da una caduta nelle inchieste, bensì dal non trovare un’effettiva soluzione al fenomeno dell’esclusione sociale ed economica, ibvid, 188 La carità politica si esprime nell’apertura a tutti. Specialmente chi ha la responsabilità di governare, è chiamato a rinunce che rendono possibile l’incontro, cerca la convergenza almeno su alcuni temi. Sa ascoltare il punto di vista dell’altro consentendo che tutti abbiano un loro spazio. ibid.190

In questo contesto mi pare non ci siano tante differenze tra destra e sinistra, la differenza vera dovrebbe essere quella tra competenti e incompetenti, tra motivazioni di servizio e logiche di potere personale. Anche sui temi in cui le differenze sembrano più dirimenti, come quello dei migranti, nella sostanza, le differenze sono solo apparenti, in tanti anni di governo il centro sinistra non ha seriamente messo in discussione la Bossi-Fini ed il centro destra si è limitato solo ad azioni teatrali: … la tratta di persone è un’altra vergogna per l’umanità che la politica internazionale non dovrebbe tollerare al di là dei discorsi e delle buone intenzioni. Ibid. 189

La strada maestra è quella del dialogo tra persone competenti, dialogo concreto e paziente, questa era la strada intrapresa dal Governo Draghi, questo percorso che è stato interrotto per tornare ai cori delle curve calcistiche: il dialogo tra generazioni, il dialogo nel popolo, perchè tutti siamo popolo, la capacità di dare e ricevere, rimanendo aperti alla verità. Un Paese cresce quando dialogano in modo costruttivo le sue diverse ricchezze culturali: la cultura popolare, la cultura universitaria, la cultura giovanile, la cultura artistica e la cultura tecnologica, la cultura economica e la cultura della famiglia, e la cultura dei media. Ibid 199 Integrare le realtà diverse è molto più difficile e lento, eppure è la garanzia di una pace reale e solida. Ciò non si ottiene mettendo insieme solo i puri, perchè persino le persone che possono essere criticate per i loro errori hanno qualcosa da apportare che non deve andare perduto. Ibid. 217

Per queste ragioni alle prossime elezioni voterò solo partiti che facciano esplicito riferimento all’agenda Draghi, candidati utilmente inseriti nelle liste, espressione del territorio, radicati, che abbiano saputo servire con umiltà, cultura del servizio e del dialogo, il nostro popolo, agendo locale ma pensando globale.

Pino Fricano

agosto 2022.

