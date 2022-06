Al Cinema Capitol arriva JURASSIC WORLD – IL DOMINIO. Cabaret con i “4 gusti” all’Excelsior

La settimana cinematografica è ricca di film d’animazione che erano attesi da moltissime persone. Il secondo atto di Top Gun con TOM CRUISE che ritorna ad essere il pilota più bravo al mondo, ma che deve scontrarsi con il suo passato e con una missione mai tentata prima.

Dopo più di trent’anni di servizio nella Marina, il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) è proprio dove vorrebbe essere: un pilota coraggioso che può spingersi oltre ogni limite, cercando di schivare l’avanzamento di carriera che metterebbe un freno alla sua libertà.

Quando viene chiamato ad allenare un distaccamento di allievi dell’accademia Top Gun per una missione specializzata che nessuno al mondo ha mai portato a compimento, Maverick incontra il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome in codice “Rooster”: è il figlio dell’amico di Maverick, il Tenente Nick Bradshaw, detto “Goose.”

Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del passato, Maverick deve confrontarsi con le sue paure più profonde, fino ad una missione che richiederà il sacrificio ultimo di quelli che sceglieranno di parteciparvi.

Per gli amanti dei dinosauri lo schermo diventa un appuntamento da non perdere con Jurassic World – Il Dominio.

Il Dominio si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.

CINEMA CAPITOL MULTISALA- BAGHERIA

DAL LUDEDI’ AL GIOVEDI’ TUTTI I FILM IN 2D COSTANO SOLO 5 EURO

Sala A:

JURASSIC WORLD – IL DOMINIO

Intero € 7,50 – Ridotto € 5,50

Orari: 16.30 – 19.15 – 22.00

Sala B:

NOSTALGIA

Intero € 7,50 – Ridotto € 5,50

Orari: 17.00

TOP GUN: MAVERICK

Intero € 7,50 – Ridotto € 5,50

Orari: 19.30 – 22.00

All’Excelsior, invece, spazio ad una serata di cabaret con i Quattro Gusti. Risate a go go con Facciamo Curtigghiu, il nuovo spettacolo che porta in scena i personaggi esilaranti ideati da I 4 Gusti, il quartetto comico palermitano composto da Danilo Lo Cicero, Giuseppe Stancampiano, Domenico Fazio e Toto’ Ferraro.

I 4 Gusti esordiscono nel 2011 con “Zelig Lab on the road”. Superato il provino di ammissione, entrano a far parte del cast del Laboratorio di Zelig di Verona, poi partecipano anche al Laboratorio artistico di Zelig a Milano.

A novembre del 2011, il gruppo debutta al teatro Crystal di Palermo con uno spettacolo “I 4 gusti show” che riscuote grande successo di pubblico e critica, registrando il tutto esaurito.

Nel 2014, vincono il Premio della critica al Festival nazionale “Faenza Cabaret” e arrivano in finale al festival-concorso “BravoGrazie” in cui si sfidano i vincitori di altri concorsi di cabaret. Partecipano al laboratorio del teatro palermitano Al Convento Cabaret, ideando e proponendo al pubblico sempre nuovi sketch.

Spettacolo di Cabaret

SABATO 4 GIUGNO 2022

I 4 GUSTI – FACCIAMO CURTIGGHIU

Intero € 15,00 – Ridotto € 10,00

Orari: 21.00

