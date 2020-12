SANTA FLAVIA: “Un mare da vivere anche a Natale”

L’Associazione “Nuovo Sentiero” e A.I.S.W Sicilia Onlus in collaborazione con l’associazione Sindrome di Williams, il Cesvop e Associazione Giubbe d’Italia, organizzano l’iniziativa “Un mare da vivere anche a Natale”.

“L’iniziativa e dedicata a ragazzi sia disabili, sia normodotati del distretto D39 e alle loro famiglie – spiega Laura Ambra, presidente dell’associazione “Nuovo sentiero” – con l’obiettivo di promuovere il nostro territorio e la nostra costa molto caratteristica, con un clima come il nostro che ci permette di vivere il mare anche a Natale e anche per far conoscere un modo unico come mezzo di inclusione sociale poco usata”.

L’attività legata alla marineria è ricca di contenuti, cultura e quindi rappresenta una vera e propria formazione.

La partenza dal Porto di Porticello venerdì 18 dicembre 2020 alle ore 13.30 e di sabato 19 e domenica 20 dicembre 2020 alle ore 10.

Info: 393/1381850.

Pino Grasso