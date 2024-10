Un violino sul mare ad Aspra

Sul lungomare di Aspra, nel piano stenditore, sarà possibile vedere in teca un enorme violino donato dal maestro liutaio Beppe Piacentino al Comune di Bagheria. L’opera è stata denominata “Il Violino sul Mare” e vuole celebrare l’arte, la musica e il profondo legame tra Bagheria e il suo borgo marinaro.

La scultura, un violino di grandi dimensioni realizzato in legno, sarà posizionata in un punto strategico del lungomare, diventando così un nuovo simbolo di Aspra e un’attrazione per cittadini e turisti. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli, il presidente del Consiglio comunale e consigliere con delega al Borgo Marinaro di Aspra Andrea Sciortino, l’assessora Antonella Insinga.

A seguire, una suggestiva performance musicale del Maestro, il violinista Mario Renzi, che ha eseguito brani utilizzando il violino del maestro Piacentino, l’unico al mondo denominato “bagherese”, un omaggio alla città delle ville.

