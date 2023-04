Una pizza per un sorriso” da Palermo a Scampia. Mani in pasta nel segno dell’inclusività e della solidarietà.

Giorno 11 aprile 2023 alle ore 19 una pizza per regalare un sorriso ai ragazzi di Scampia è questo il senso dell’iniziativa, denominata “Una pizza per un sorriso“, progetto che nasce nel 2012, da un’idea dello chef pizzaiolo villabatese Lorenzo Aiello, basata sull’inclusività e la solidarietà.

Per l’occasione Lorenzo Aiello da Palermo e Zio Savino da Sant’Antonio Abbate insieme per regalare un sorriso ai ragazzi di Scampia. Musica, divertimento, animazione e intrattenimento per un pomeriggio in allegria. Durante la manifestazione Aiello e zio Salvino assieme ad alcuni ragazzi di Scampia si occuperanno di fare la pizza, dalle mani in pasta fino al forno. Previsto anche un Workshop di prodotti di pasticceria con degustazioni dei prodotti realizzati dai ragazzi.

L’inclusione deve essere qualcosa che ci appartiene, che fa parte di noi ogni giorno“ Parole sposate a pieno dall’ideatore di “Una pizza per un sorriso” Lorenzo Aiello. “Sono orgoglioso del risultato che abbiamo raggiunto. Scendiamo in campo per quelle realtà meno fortunate e per i ragazzi diversamente abili, proprio per proporre i principi dell’inclusività. Il tutto a titolo chiaramente gratuito. Voglio ringraziare chi mette a disposizione gli spazi per organizzare l’evento, dando così la possibilità ai bambini di potersi cimentare nelle basi di questa meravigliosa passione.

Carmelo Pantano

