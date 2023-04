PlasticFree in azione ad Aspra. Sabato raccolta plastica nelle spiagge.

L’associazione PlasticFree ritorna in azione per liberare le spiagge bagheresi dai rifiuti ed, in particolare, dalla plastica, ormai diventato un vero e grande problema del nostro tempo.

La plastica nei nostri mari comincia a diventare un nemico da non sottovalutare e soprattutto le microplastiche che possono entrare nell’alimentazione dei pesci e. poi, di conseguenza nella nostra alimentazione. Secondo le ultime ricerche le microplastiche sono presenti anche nel nostro organismo in piccolissime quantità.

Ecco perchè diventa importante diminuire l’inquinamento e l’utilizzo della plastica negli imballaggi per evitare che nei prossimi anni la quantità di microplastiche aumenti nella fauna e nella nostra alimentazione.

L’appuntamento è per sabato 15 aprile alle 9,30 ad Aspra presso lo spazio antistante lo Stadio Comunale.

Cambiano gli orari di Villa San Cataldo Nuovi orari di apertura del giardino storico di villa San Cataldo. A partire da oggi martedì 4 aprile 2023, il giardino ed il relativo parco giochi, rimarranno aperti dal martedì alla domenica dalle ore 9:00 alle 19.00 orario continuato. Lunedì chiuso. Ufficio stampa.

