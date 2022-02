BAGHERIA: Partono i servizi integrativi aggiuntivi e migliorativi agli alunni disabili, ma soltanto in alcune scuole

Le assistenti specializzate che si occupano dei servizi ai bambini disabili rientreranno al lavoro dopo quasi due anni per 20 ore settimanali.

Sarà possibile in quanto da domani partiranno, in alcune scuole di Bagheria, i servizi integrativi integrativi aggiuntivi e migliorativi. L’avvio delle attività per i bambini disabili è stato disposto dall’amministrazione comunale che ha demandato ai Dirigenti scolastici la facoltà di redigere i bandi per l’espletamento dei servizi agli alunni disabili.

Non tutte le scuole però hanno attivato i servizi e pertanto alcuni bambini non usufruiranno delle attività specialistiche.

In proposito lo Slai Cobas sc Palermo Sicilia ha annunciato nuove iniziative di lotta volte a garantire il lavoro a tutte le assistenti e la garanzia del diritto allo studio ai minori.

Il Pungolo di Bagheria

