Bagheria: nasce l’ Associazione AGAPEO, il seme del risveglio.

L’associazione Apogeo, politica e apartitica, si fa promotrice della difesa degli interessi collettivi riconosciuti dalla Costituzione Italiana all’interno dello Stato di Diritto con l’intento di promuovere azioni culturali dirette ad elevare l’uomo nella sua dignità e coscienza esistenziale.

Il nome “AGAPEO” rappresenta l’amore incondizionato, fraterno e disinteressato; un valore che i promotori dell’associazione hanno messo come base per le fondamenta nella costruzione della stessa e come collante tra tutti coloro che ne faranno parte in quanto associati.

L’associazione agirà nel territorio attraverso l’organizzazione di eventi, conferenze, tavole rotonde, momenti di ascolto e di condivisione, al fine di poter essere un punto di riferimento e di unione per tutte quelle persone che condividono i medesimi valori esistenziali accogliendo altresì chiunque voglia avvicinarsi agli stessi.

Il Direttivo

