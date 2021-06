Donne, creatività e intercultura: arriva a Palermo ILOI, la mostra d’arte concettuale che unisce Sicilia e Nigeria.

L’idea è dell’antropologa Maria Shaidrova che cambia punto di vista e sceglie di affiancare ai suoi studi un approccio creativo e di co-creazione con un gruppo di donne della comunità nigeriana di Palermo e il collettivo di artiste composto da Avantia Damberg, Alena Ponomareva e Marta Pagliuca Pelacani in qualità di curatrice.

ILOI è molto più di una mostra: si tratta di una conversazione aperta in cui poter interagire e discutere di temi relativi alla percezione, alla soggettività e al femminismo; porsi domande sugli stereotipi e di quanto la comunità nigeriana ne sia soggetta; di quanto la forza delle donne possa innescare meccanismi straordinari di condivisione e bellezza.

ILOI è la mostra che svela come sfuggire alla rigidità accademica trasformando un dottorato di ricerca in un’opera d’arte.

Patrocinato dal Comune di Palermo, promosso e organizzato dal Ciss – Cooperazione Internazionale Sud Sud all’interno del progetto LifeSkills per l’Inclusione/FAMI 2014-2020, l’opening è domenica 27 giugno presso la Chiesa dello Spasimo alle ore 18.00.

Ingresso gratuito.

