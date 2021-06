Webinar Agriwellness: ‘Il Bevaio di Corleone’

25 giugno alle 9.30 sulla piattaforma Google Meet

Si svolgerà nella giornata del 25 giugno alle 9.30 un webinar dal titolo: “Agriwellness: il bevaio di Corleone”, sulla piattaforma Google Meet. L’evento on line sarà incentrato sull’Agriwellness, cioè su tutte quelle attività che riguardano la ricerca del benessere derivante dall’agricoltura, e nello specifico del Bevaio di Corleone, un’azienda di agriturismo ubicata in una zona collinare nel territorio corleonese all’interno dell’omonima azienda agricola biologica.

Il webinar aderisce alle attività previste dal progetto Erasmus + Teaching for the Future (T4F), ideato per promuovere l’acquisizione di abilità e competenze, attraverso pratiche e metodi innovativi.

Lo scopo dell’evento quindi punta sullo sviluppo del territorio, incentivando le attività agricole, attraverso l’innovazione e la Formazione, prendendo in forte considerazione il concetto di Integrazione Europea.

L’evento, patrocinato dall’Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo della Regione Sicilia, è organizzato da WeStart, incubatore di startup, in collaborazione con altri soggetti, fra associazioni ed imprese varie, fra le quali figurano: StSicily, società che si occupa di consulenza per lo sviluppo del business, formazione ed internazionalizzazione di impresa, l’associazione culturale La Sicilia vista dall’alto, e BIO Sicily 4.0, osservatorio sull’innovazione aziendale, nel comparto agroalimentare siciliano.

Altri partner dell’evento sono: Delisa Group, società che fornisce soluzioni software innovative, rivolte a pubbliche amministrazioni, That’s it, Agenzia di comunicazione di Palermo, e l’Azienda di Agriturismo Il Bevaio di Corleone.

L’azienda corleonese, situata ad un’altitudine di circa 600 m, in una zona di collina, si estende su una superficie di circa un ettaro; totalmente immersa nel verde, tra montagne calcareniti tipiche del territorio di Corleone, e un torrente di 500 m attivo tutto l’anno che scorre lungo il suo confine, raccogliendo le acque delle montagne circostanti.

Il bevaio di Corleone, specializzato nella ristorazione genuina a base di prodotti agricoli biologici tipici e coltivati in loco, propone soluzioni per fare vacanze volte a far vivere attivamente la natura circostante, dallo sport all’agricoltura, alle escursioni. La struttura ricettiva corleonese può vantare numerosi feedback positivi su TripAdvisor, grazie ai quali ha ricevuto nel 2017, il certificato di eccellenza dal celebre portale.

Il webinar, moderato da Monica Gianforte, laureata in Lingue con Specializzazione L2 per insegnare l’Italiano agli stranieri, prevede diversi interventi, nei quali i relatori apporteranno il proprio contributo in temi di valorizzazione del territorio, innovazione tecnologica ed internazionalizzazione di imprese.

Fra i vari interventi, si alterneranno quelli forniti dal Dott. Alfredo Graziano in rappresentanza dell’Azienda il bevaio di Corleone; l’Ing. Piero Tuzzo, Direttore e Cofondatore di StSicily, il Dott. Manfredi Mercadante, Presidente di WeStart e report Erasmus, ed infine, Sabrina Gianforte, esperta gastronoma e Presidente dell’Associazione La Sicilia vista dall’alto.

