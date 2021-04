Al Cefpas di Caltanissetta corso sul riconoscimento e cura della Fibromialgia

La Regione Sicilia ha approvato la formazione sulle “Indicazioni per la diagnosi e trattamento della Sindrome Fibromialgica, destinato ai medici sulla patologia.

Il corso si svolgerà dal 15 aprile al 6 maggio al Cefpas di Caltanissetta. Saranno 4 giornate formative (lezioni in diretta online in sincrono) per un totale di 16 ore, destinate a medici, specialisti, MMG, Fisioterapisti, Psicologi, Psicoterapeuti, Dietisti, Infermieri.

Responsabile scientifico sarà la dr.ssa Monica Sapio, responsabile dell’UO di Terapia del Dolore dell’Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo.“

Per le iscrizione al corso basta andare sul sito www.cefpas.it – spiega Giusy Fabio, vice presidente Aisf Odv – il corso si trova all’interno dell’area corsi “Specialistica Scienze Cliniche e Professioni Sanitarie”.

Per informazioni, contattare la segreteria Cefpas per le attività formative al seguente numero telefonico: 0934-505861 Email: parenti@cefpas.it; parenti@cefpasedu.it

foto di archivio

