Nuovo singolo “Polvere da Sparo” di Alberto Cannatella

Alberto Cannatella è un cantautore. Vive a Cianciana un paese vicino Agrigento, nato a Palermo il 15/10/1986. Dopo aver pubblicato diversi singoli e un album il 20 Aprile 2021 “Notte Zingara” il 29 Maggio pubblica il suo ultimo lavoro un nuovo singolo per l’estate 2022 “Polvere da Sparo’

La passione per la musica come musicista polistrumentista autodidatta lo accompagna sin dall’età di 12 anni. La sua musica è prevalentemente Pop, con radici profonde in diversi generi musicali come: (Jazz, Funk, Rock, Folk, Orchestrale). Usa la musica non solo come espressione ma anche per aiutare gli altri promuovendo serate di beneficenza.

30 Aprile 2022 Ospite al DEMA Show un programma televisivo negli studi Gold TV a Roma. Semi finalista Nazionale al video festival Live il 17 Maggio 2022. Ha partecipato al (Sanremo Live Box) una vetrina importante di Casa Sanremo, nello Studio Televisivo “Luigi Tenco” 71° edizione del Festival di Sanremo. Nel 2020 vincitore “menzione di merito” del concorso internazionale di poesia inedita “Parole in Fuga” della XI edizione Aletti editore. Finalista Nazionale nella città di Rimini nel noto locale televisivo Altromondo Studios rappresentando la Sicilia al (Sanremo new Talent). Ha aperto il concerto ad Edoardo Vianello, Bianca Atzei e Sicilia cabaret.

È stato selezionato per esibirsi al teatro “Ambasciatori” di Catania in un programma televisivo di alto rilievo siciliano “Insieme” di Antenna Sicilia. Nel 2015 ha partecipato al Festival di Sanremo (area Sanremo) superando tre selezioni davanti alla commissione di Roby Facchinetti e Giusy Ferreri. Trovate tutti i suoi brani su: iTunes, Apple Music, Amazon Music, Youtube Music, Deezer, Spotify…

La copertina del suo ultimo album

