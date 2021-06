La foto di Teresa Molinaro pubblicata nella “Scienza della Terra”.

Una foto scattata a Febbraio da Teresa Molinaro a Bagheria è diventata la foto del giorno nel sito di divulgazione scientifica della “Scienza della Terra” sponsorizzato dalla NASA. Teresa ci racconta dello scatto:

Era il pomeriggio del 5 febbraio 2021 intorno alle 16, quando dal balcone di casa moa, a Bagheria (Pa) mi accorgo che si stavano formando delle nuvole intorno al Sole.

Appassionata di fenomeni ottici atmosferici, già intravedevo qualche iridescenza, e così ho afferrato la mia macchina fotografica e cominciato a scattare delle foto. In poco tempo è nato un suggestivo gioco di luci e nuvole, che non ho potuto fare a meno di immortalare e che oggi è stata scelta come Foto del giorno della Scienza della Terra, dall’autorevole sito di divulgazione scientifica Earth Science Picture of day, sponsorizzato dalla NASA grazie all’EOS Project Science Office presso il Goddard Space Flight Center, e amministrato dalla Universities Space Research Association (USRA), che si occupa di selezionare e scegliere ogni giorno un’ immagine che ritragga suggestivi fenomeni inerenti alle scienze della Terra.

Le foto vengono pubblicate quotidianamente sul sito Epod.usra.edu, sulla pagina fb Earth Science Picture of the Day e sul profilo Instagram earthpicoftheday

