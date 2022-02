UNIVERSITA’: Casa (M5s): approvata all’unanimità risoluzione su nuovi test d’accesso medicina

“La risoluzione oggi approvata in commissione Cultura è la spinta decisiva per una revisione totale dei criteri d’ingresso alla facoltà di Medicina. Già dal 2022 si farà molta più attenzione a non includere nel test delle domande del tutto incoerenti con il tipo di studi prescelto.

Poi, dal 2023, il percorso sarà completamente diverso e potrà iniziare sin dagli ultimi anni delle scuole secondarie. Contestualmente, aumenteranno anche i posti a disposizione”.

A dichiararlo Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione a Montecitorio, a margine dell’approvazione all’unanimità della risoluzione sui test d’accesso ai corsi di laurea a numero programmato.

“Formare una classe medica sempre più all’altezza della crescente domanda di salute – aggiunge Vittoria Casa è un obiettivo complementare a questa revisione dei criteri selettivi. Ragazze e ragazzi devono essere incentivati e accompagnati a scegliere una professione essenziale per il futuro personale e collettivo.

In tema di formazione sanitaria è impossibile improvvisare, stiamo investendo oggi per dare la risposta che serve domani”.

Il Pungolo di Bagheria

